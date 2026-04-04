Querétaro sorprendió al campeón Toluca y le quitó el invicto

Esta vez le salió muy caro a Antonio Mohamed guardar a varios de sus titulares ya que los Gallos de Querétaro sorprendieron y vencieron a los Diablos del Toluca en un partido que en el papel lucía desigual, pero que en la cancha del Estadio Corregidora fue para los emplumados.

Lo que parecía sería un duelo con ventaja para los escarlatas, terminó por pintarse de azul y negro con un solitario gol de Alí Ávila, quien le sigue dando goles y puntos a los queretanos este torneo. Además de que es un triunfo de oro ya que le quitó el invicto a los Diablos Rojos.

Fueron contados los remates a gol durante el partido, provocando pocas emociones para la tribuna.

A los 46 minutos, Paulinho logró quitarse al arquero José Hernández, pero mandó su disparo al poste de forma increíble. Después, al 66’ llegó un centro de Barbosa para Jesús Gallardo, quien remató de cabeza, pero también mandó el esférico al travesaño.

Parecía que Toluca iba a encontrar el gol pronto, pero la rotación de jugadores se reflejó con ciertas desatenciones defensivas, una de las cuales fue aprovechada por Gallos a los 75 minutos.

En ese momento, el argentino Mateo Coronel fue habilitado para jugar mano a mano frente al arquero Luis García. En esa primera jugada el meta logró salvar su portería, pero dejó el balón para Jhojan Julio, quien intentó definir, pero un defensa volvió a salvar la portería.

Sin embargo, la jugada siguió y esta vez Jhojan Julio tomó una mejor decisión y le cedió el balón a Alí Ávila, quien remató a gol sin que nadie le estorbara. Fue el 1-0 que desató la alegría en Gallos y les dio la oportunidad de sumar tres puntos.

Y es que Mohamed, como lo ha hecho en el torneo, decidió darle minutos a varios jugadores suplentes pensando en el duelo de Cuartos de Final de la Copa de campeones de la Concacaf frente al LA Galaxy.

Por eso iniciaron jugadores como el defensa Mauricio Isais, el mediocampista Jorge Díaz y hasta el Helinho, quien ha sido titular en cuatro ocasiones. Mientras que en la banca se quedaron jugadores como los defensas Luan García, Jesús Gallardo (ingresó de cambio) y el mediocampista Santiago Simón.

De nada sirvió porque perdieron el invicto y ahora tendrán que recomponer el camino en Concacaf.