$!Querétaro vence 2-0 al Atlante y se consolida como la gran revelación del Apertura 2026

QUERÉTARO._ Querétaro reafirmó su gran momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras derrotar 2-0 al Atlante en el Estadio La Corregidora, durante las acciones de la Jornada 11, alcanzando las 20 unidades para colocarse en la parte alta de la tabla general.

El conjunto dirigido por Esteban González tomó la delantera al minuto 25 por la vía del penal. Santiago Homenchenko tomó el balón desde los once pasos y cobró con potencia a la derecha de Óscar Jiménez para mandar guardar el balón y marcar el 1-0 en el inmueble queretano.