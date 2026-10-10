$!Querétaro vence 2-0 al Atlante y se consolida como la gran revelación del Apertura 2026

QUERÉTARO._ Querétaro reafirmó su gran momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras derrotar 2-0 al Atlante en el Estadio La Corregidora, durante las acciones de la Jornada 11, alcanzando las 20 unidades para colocarse en la parte alta de la tabla general.
El conjunto dirigido por Esteban González tomó la delantera al minuto 25 por la vía del penal. Santiago Homenchenko tomó el balón desde los once pasos y cobró con potencia a la derecha de Óscar Jiménez para mandar guardar el balón y marcar el 1-0 en el inmueble queretano.
Para la parte complementaria, el cuadro de casa extendió su ventaja en el arranque del segundo tiempo. Al minuto 50, en una jugada colectiva construida desde territorio propio, Denilson recibió el balón dentro del área y definió a primer poste para decretar el 2-0 definitivo.
Pese a las modificaciones enviadas por Miguel Herrera —incluyendo el ingreso de Christian “Hobbit” Bermúdez—, los Potros de Hierro no consiguieron acortar distancias, quedándose estancados con 11 puntos en la clasificación.
Con este resultado, Querétaro empató en puntos a los punteros del certamen, situándose únicamente por debajo de América y Toluca por criterio de diferencia de goles, rozando la clasificación directa a la Liguilla con seis fechas aún por disputarse en la Fase Regular.