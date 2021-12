$!¿Quién es Cristian Pavón, el mundialista argentino que podría llegar a Cruz Azul?

El nombre de Pavón llegaría a potenciar el nivel que ya de por sí actualmente tiene la plantilla celeste. El futbolista de 25 años cuenta con una técnica individual envidiable y puede golpear el balón fácilmente con ambas piernas. Su dinamismo le permite jugar en distintas zonas del ataque como extremo por las dos bandas del campo e incluso como doble centro delantero o media punta.

Sus principales cualidades pasan por la velocidad, buen regate, disparo de media y larga distancia, buen manejo de juego físico e inteligencia para crear oportunidades y aprovechar los espacios largos en contragolpes. Su carta actualmente está valuada en aproximadamente USD 10 millones, cantidad que en algún momento estuvieron interesados en pagar clubes de ligas como la italiana y la española.

Ha pasado por clubes de la Super Liga Argentina como Talleres de Córdoba, Colón y Bocas Juniors. Además, compartió vestidor con nada menos que Zlatan Ibrahimovic en una breve etapa con LA Galaxy de la MLS. Con los angelinos disputó un total de 35 partidos, registrando 14 anotaciones y nueve asistencias.

El delantero fue parte de la convocatoria final de la Selección Argentina comandada por el estratega Jorge Sampaoli para disputar la Copa Mundial de Rusia 2018. En aquella justa fue participe en cuatro duelos y fue titular en el partido de Octavos de final en el que la albiceleste cayó derrotada por Francia con marcador de 4-3.

También ha sido uno de los referentes de las selecciones con limite de edad en su país. Pavón ha jugado para la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en Mundiales Sub 15 y Sub 17. Sin embargo, en ocasiones se la ha llamado irregular en distintos medios sudamericanos, por lo que no ha logrado posicionarse como el jugador estrella de Boca.

El argentino podría llegar para cubrir la rumoreada posible baja del “Cabecita” Rodríguez, quien está a nada de concretar su traspaso al futbol de Arabia Saudita. El ingreso económico de su partida serviría para que la directiva cementera cuente con un margen más amplio de negociación y pueda llegar a una cifra en común con la institución Xeneize.

Por el momento la información dada únicamente posiciona a este fichaje dentro del campo de “rumores”, sin embargo, la incorporación de Pavón ya ha comenzado a generar gran expectación entre la hinchada de La Máquina.

(Con información de Infobae)