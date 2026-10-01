Rafa Márquez buscará su primer triunfo al frente del Tricolor ante un rival que se le complica

La Selección de México se volverá a ver las caras contra Estados Unidos en una edición más del Clásico de Concacaf pues el próximo sábado 3 de octubre se enfrentarán en un duelo programado como parte de esta Fecha FIFA. El Tricolor busca su primera victoria con Rafael Márquez como director técnico.

El combinado nacional mexicano no ha mostrado su mejor nivel en los partidos anteriores, ya que llega a este duelo con dos empates, ante Colombia y Perú, respectivamente, en donde el funcionamiento del equipo tricolor no ha sido el mejor. Pero los dirigidos de Rafa Márquez buscarán ganarle al equipo de las barras y las estrellas.

El clásico de Concacaf entre las selecciones de México y Estados Unidos es una de las rivalidades más disputadas del futbol de la región. De acuerdo con la Federación de Futbol de Estados Unidos, hasta septiembre de 2026 se han enfrentado en 79 partidos, con ventaja histórica para México, que tiene 38 victorias, por 17 empates y 24 derrotas.

En el último enfrentamiento oficial, que ocurrió el pasado 6 de julio de 2025, México venció 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro, con goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez para el Tricolor.

Además, el Tricolor ha ganado cinco de las ocho finales disputadas ante Estados Unidos, mientras que el equipo estadounidense ganó dos; el registro citado por Concacaf corresponde a las finales anteriores a la edición de 2025.

Sin embargo, el partido más importante de la historia entre estas selecciones fue en el Mundial 2002 cuando se enfrentaron en octavos de final, donde Estados Unidos venció a México para dejarlos fuera de aquella competencia.

En cuanto a la Liga de Naciones, Estados Unidos ganó las finales de 2021 y 2024, además de la semifinal de 2023 frente a México.

Rafael Márquez tiene un balance de 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas ante Estados Unidos durante su etapa como jugador de la Selección Mexicana.

El próximo juego

Sábado 3 de octubre

México vs. Estados Unidos

19:00 Horas