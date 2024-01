Tras la decisión de Xavi Hernández de dejar el banquillo del Barcelona una vez que acabe la temporada, Rafael Márquez aseguró que no rechazaría dirigir al club blaugrana.

El mexicano, actual técnico del Barcelona Atlétic, fue cuestionado en conferencia de prensa sobre si “capaz de asumir el reto”.

“Creo que una oportunidad así no le puedes decir que no y si llega en este momento, obviamente intentaré estar disponible y tratar lo mejor posible”, declaró el ex defensa tras el triunfo de 2-1 de su club ante el Fuenlabrada.