Árciga era buscado por Pumas y Cruz Azul, pero mientras felinos y cementeros lo sondearon y tuvieron acercamientos, el Club Tijuana negoció y se llevó a Árciga de Mazatlán.

De acuerdo al periodista especialista en fichajes, César Merlo, los fronterizos compraron el 50 por ciento del pase del oriundo de La Piedad, Michoacán.

Árciga realizó su formación como jugador en La Armería Cañonera, formando parte de las categorías Sub 17, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, teniendo varios llamados con el primer equipo hasta lograr debutar en el torneo Apertura 2023.

“En la institución mazatleca reiteramos nuestro compromiso con los jóvenes de nuestras Fuerzas Básicas; nos llena de orgullo ver el crecimiento de cada uno de ellos, mismo que los lleva a probar una nueva experiencia en su carrera profesional”, despidió así Mazatlán FC a la joven promesa en un comunicado.