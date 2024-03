MAZATLÁN._ Tras el primer partido amistoso en contra de la Selección Argentina , Ramón Juárez del Castillo , defensor y capitán de la Selección Mexicana Sub 23 , ofreció sus impresiones sobre el cotejo realizado en el Estadio El Encanto de Mazatlán.

Respecto al 4-2 a favor de los Albicelestes, el zaguero potosino expresó que no refleja la diferencia entre selecciones, sino que va más de la mano con un factor en no prolongar el dominio en el partido y los errores puntuales que permitieron las dianas del rival.

“La calidad que tenemos para competir al tú por tú, queremos dar el siguiente paso como selección y estar atentos a los mínimos detalles porque ellos (Argentina) no te perdonan una, sabemos que por calidad y por equipo competimos de tú a tú, pero esos errores nos terminan costando el partido”, expresó Ramón Juárez .

Destacó como ‘muy jodido’ no estar en los Juegos Olímpicos, aún más que le tocó disputar el pase, pero se deben aprovechar las oportunidades como el duelo ante la Argentina de Javier Mascherano.

“Cuando pasó en su momento me dolió muchísimo, pero sabemos que la exigencia de nosotros como jugadores de esta selección y de cada club en el que estamos, creo que tenemos que aprovechar al máximo este tipo de duelos”, apuntó.

Noroeste cuestionó a Juárez del Castillo sobre si piensa que se midió ante el próximo campeón de la categoría en los Juegos Olímpicos París 2024, a lo que respondió entre risas nerviosas que considera que no.

“La verdad no creo, ahora sí que el futuro no lo sé, pero bueno, no creo (responde entre risas)”, finalizó.

La Selección Mexicana Sub 23 se medirá nuevamente ante su similar de Argentina este próximo lunes 25 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc. El silbatazo inicial será en punto de las 20:00 horas (centro) y el juego se podrá visualizar en Azteca Deportes y Vix +.