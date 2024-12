Sólo Giacomo Raspadori, con una llegada desde atrás a falta de once minutos para el final, fue capaz de derribar la muralla plantada por el guardameta Filip Stankovic, que una y otra vez desquició al Nápoles, finalmente capaz de superar por la mínima al Venezia (1-0) para igualar a puntos con el Atalanta en el liderato de la Serie A.

Stankovic fue una auténtica pesadilla para el equipo de Antonio Conte, que sufrió las intervenciones de un portero inspirado y capaz de desquiciar a Romelu Lukaku, a quien detuvo un penalti y frenó en una ocasión que despejó al palo en la segunda. Resistió hasta el último suspiro, cuando al Nápoles se le apareció el gol gracias a un mal despeje de Antonio Candela en el único error defensivo del Venezia.

El empate del Atalanta (1-1 ante el Lazio en el Estadio Olímpico de Roma) dejó en manos de los hombres de Conte la oportunidad de igualar en puntos al líder de la Serie A para cerrar el año compartiendo la primera plaza. Su único obstáculo era el Venezia, que con tres puntos en el Diego Armando Maradona podía salir del descenso.

Para lograrlos, tenía que luchar contra un dato lapidario para cualquier equipo que pelea por no perder la categoría: hasta el pitido inicial, acumulaba doce partidos consecutivos sin dejar la portería a cero. Y, conseguirlo en un estadio como el del Nápoles, era una tarea muy complicada.

Pero para eso estaba el guardameta Stankovic, que se empeñó en desesperar a los jugadores del Nápoles para erigirse como uno de los actores principales del choque. Sobre todo en la primera parte, en la que el portero serbio frenó en seco las continuas intentonas del equipo de Conte, que desde el primer minuto salió en tromba a por la victoria.

El Nápoles puso encima de la mesa desde muy pronto una propuesta ganadora para finiquitar el choque por la vía rápida. Pero ahí estaba Stankovic, listo para amargar la tarde del domingo a un equipo que se encontró con la figura del guardameta hasta en tres ocasiones clave del acto inicial.

La primera, muy pronto, a los cuatro minutos, fue para Amir Rrahmani, que se encontró con la pelota dentro del área y también con Stankovic, que contestó al disparo a bocajarro del defensa kosovar con una gran estirado que salvó al Venezia de encajar un tanto que habría sido una auténtica losa.

También reaccionó bien al segundo intento de Khvicha Kvaratskhelia, que al cuarto de hora se abrió un hueco dentro del área para intentar batir sin éxito a Stankovic, que volvió a frenar al Nápoles con otra parada.

Y la tercera, la más importante de todas, la firmó al borde del descanso, cuando detuvo un penalti a Romelu Lukaku. El atacante belga desperdició una ocasión de lujo que provocaron entre Mathías Olivera y Frank Anguissa y que culminó con una mano dentro del área de Jaay Idzes tras un centro del uruguayo. Stankovic, con una estirada hacia su izquierda, adivinó las intenciones de Lukaku y volvió a salvar a sus compañeros.

Después, el Venezia consiguió vivir un periodo de relativa calma hasta el tramo final, cuando el Nápoles despertó para lanzar sus últimas intentonas desesperadas para marcar un gol que valía tres puntos importantísimos. Incluso Alex Meret tuvo que intervenir a un lanzamiento de falta envenenada de Nicolussi Caviglia para dejar claro que era un partido con protagonismo para los porteros.

Y en ese último arranque del Nápoles desesperado volvió a aparecer Stankovic, decidido a amargar la jornada a los aficionados que asistieron al Diego Armando Maradona para ver como su equipo alcanzaba al Atalanta en el liderato. El guardameta serbio se las arregló para sacar a pasear una mano imposible a otro disparo de Lukaku que acabó estrellándose contra el palo de la portería del Venezia.

No era el día de Lukaku, que por momentos comenzó a disfrazarse del Lukaku de Bélgica gafado con el gol durante el Mundial de Qatar y la Eurocopa de Alemania. Stankovic se hizo gigante para el delantero del Nápoles, pero no pudo con Raspadori. Su resistencia dijo basta cuando quedaban once minutos para el final.

El Venezia hincó la rodilla en el único error defensivo de su equipo, un despeje malísimo de Antonio Candela al corazón del área a un centro de David Neres que no desaprovechó Raspadori. La pelota, mansa en el punto de penalti, la empujó a la red el delantero del Nápoles y terminó con la incertidumbre a falta de once minutos para el final.

Entonces, el equipo de Conte aguantó bien el marcador e incluso Olivera pudo aumentar la renta. Como no, se encontró con otra parada de Stankovic, que hizo todo lo que pudo y más para sujetar al Venezia. Al final, fue Raspadori quien derribó una muralla que parecía infranqueable para impulsar al Nápoles hasta los 41 puntos, los mismos del Atalanta. El Nápoles, despedirá 2024 con una segunda plaza que sabe a liderato.