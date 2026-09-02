$!Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, es condenado por conducir con exceso de alcohol

El jugador de 23 años transitaba en un vehículo Porsche Macan alrededor de las 6:30 horas cuando fue detenido por las autoridades locales. Asencio registró 0.90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera toma y 0.88 mg/l en la segunda, cifras que superaron con amplitud el límite legal permitido.

MADRID._ El canterano y defensor del Real Madrid , Raúl Asencio , fue condena por un delito contra la seguridad vial tras dar positivo en una prueba de alcoholemia realizada durante la madrugada del pasado 16 de agosto en Gran Canaria.

Sanción judicial y disciplina del club

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó que el futbolista aceptó los cargos en un procedimiento de juicio rápido, derivando en las siguientes resoluciones:

Multa económica: 14 mil 400 euros (calculados en cuotas diarias de 120 euros durante cuatro meses).

Sanción vial: Retiro del permiso de conducir por un periodo de ocho meses.

Medidas internas: Se espera que la directiva del Real Madrid aplique una sanción conforme a su código disciplinario interno.

El incidente ocurre mientras el zaguero central se recupera de una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha sufrida el pasado 30 de julio, con una estimación de regreso a la actividad para mediados de septiembre.