A dos meses del arranque del Mundial, la Selección Mexicana vive momentos de tensión, especialmente al tratarse de la decisión que deba tomar Gerardo Martino en cuanto a la elección de delanteros que llevará a Catar 2022. Si bien durante todo el proceso, Raúl Jiménez parecía seguro, hoy una lesión en el pubis lo tiene en una situación incierta.

“Hoy tenemos desigualdad con las posibilidades. Hoy hay dos para jugar (Santiago Giménez y Henry Martín) y dos que no pueden jugar (Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori). Raúl era el número uno, pero tiene una lesión y, en todo caso, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez. No van a ir cuatro delanteros, pero mientras den motivo para ponérsela difícil, lo veo con mucho agrado”, dijo “El Tata”.

Durante el segundo semestre de 2022, las lesiones no han dejado a Raúl Jiménez tener el ritmo necesario para estar lo mejor posible de cara a la Copa del Mundo; hoy tiene un problema en el pubis y eso lo tiene alejado de las canchas desde hace varias semanas.

El delantero es muy claro en su pensar al respecto, hará todo lo que esté a su alcance para estar en la lista final de 26 jugadores que entregue Gerardo Martino.

“La intención es que yo esté y me recupere lo antes posible, porque ya es decisión del cuerpo técnico y de mi club también. Me siento bien, mentalmente estoy concentrado en la rehabilitación, físicamente no he jugado, pero estoy haciendo lo que me toca para llegar bien”, mencionó el delantero.

Si bien Jiménez está en la concentración de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA, el atacante del Wolverhampton no tendrá actividad en ninguno de los juegos por la lesión en el pubis, pero estar con el Tri en estos momentos lo anima a seguir luchando.

“Me siento contento de haber venido aunque no sea a jugar; este cambio de aires a uno le hace falta, es bueno estar aquí con mis compañeros, es diferente y me motiva aún más que estamos aquí con un mismo objetivo; espero estar bien y de regreso”.