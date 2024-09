Redujeron la desventaja al inicio de la segunda mitad, pero no tuvieron ni tiempo ni orden ante un rival superior que tomó ventaja a los cinco minutos.

Edson Álvarez y West Ham caen ante Chelsea

El mexicano Edson Álvarez disputó 54 minutos en la derrota de su equipo, el West Ham, este sábado como local ante Chelsea (0-3), que se impuso gracias a los tantos de Nico Jackson (que se despachó con doblete) y uno más a cargo de Cole Palmer.

No fue un buen encuentro para el ex jugador del América y del Ajax, quien abandonó temprano el terreno de juego para dar ingreso a Carlos Soler a unos Hammers que no encuentran el camino en lo que va de la presente temporada en Premier League.

A los 70 minutos de partido, no eran pocos los aficionados locales que empezaron a irse del estadio. Acababan de presenciar el tercer pinchazo seguido del equipo, tras perder contra el Manchester City y empatar contra el Fulham, y el equipo da la sensación de estar perdido.

El centro del campo del Chelsea los trituró en la primera media hora, hasta el punto de que en el minuto 35, Lopetegui sustituyó al argentino Guido Rodríguez por el checo Tomas Soucek porque el equipo estaba superado.

Para entonces, el Chelsea ya iba cómodamente 0-2, con dos tantos del senegalés Nico Jackson, aprovechando su velocidad y la pasividad de la defensa para hacer su tercer y cuarto tanto en esta Premier.

El delantero senegalés primero ganó en velocidad al mexicano Edson Álvarez para definir por debajo de las piernas del francés Areola y más tarde culminó un gran pase del ecuatoriano Moisés Caicedo.

El 0-2 ya era motivo de enfado en el London Stadium, nada contento con las actuaciones de su equipo y ya harto de un inicio de temporada tétrico y no a la altura de los niveles de inversión del mercado veraniego.

La entrada de Soucek asentó el partido y el West Ham hizo méritos para haber recortado antes del descanso; a Kudus le anularon un gol por fuera de juego y Fofana agarró a Summerville dentro del área en una acción que bien pudo ser penalti. La Premier explicó que el agarrón no fue “lo suficientemente continuado” para ser punible.

Las esperanzas de una remontada fueron aniquiladas tras el descanso cuando Cole Palmer cerró con un disparo al primer palo un contraataque dirigido por Jackson. Gol para la estrella y asistencia para Jackson, el hombre del partido.

La afición abucheó algún cambio de Lopetegui y para cuando pitó el árbitro quedaba menos de la mitad del público en un estadio que está muy descontento con un inicio de temporada que deja al West Ham con cuatro puntos de quince posibles.