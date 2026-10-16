Raúl Jiménez es operado con éxito de la rodilla y estará fuera de tres a cuatro meses

El delantero mexicano Raúl Jiménez fue intervenido quirúrgicamente con éxito este viernes 16 de octubre en Londres, debido a una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Tras el procedimiento, el atacante del Wolverhampton comenzará un proceso de rehabilitación estimado en aproximadamente tres meses, por lo que su reaparición en los terrenos de juego está proyectada para enero de 2027.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el seleccionado nacional confirmó la buena evolución de la operación.

”Día 1. Todo salió bien durante la cirugía. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo, y una gran manera de celebrar con una victoria de Wolves”.

En el ámbito deportivo, mientras Jiménez iniciaba su recuperación, el Wolverhampton se impuso 2-1 al Burnley gracias a los goles de Fer López y Tawanda Chirewa.

La afección ocurrió el pasado 16 de septiembre en el duelo de la Copa de la Liga frente al Everton. La directiva de los Wolves detalló que inicialmente intentaron un tratamiento conservador durante tres semanas para evitar el quirófano. Sin embargo, Phil Hayward, director de rendimiento del club, explicó que la zona afectada no respondió según lo previsto, por lo que decidieron fijar nuevamente el ligamento a la tibia para ofrecer certezas en el calendario de recuperación.