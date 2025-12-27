$!Raúl Jiménez vuelve a ser héroe: Fulham derrota 1-0 al West Ham en Londres

El Fulham encontró la llave del triunfo en los últimos minutos y lo hizo con un protagonista habitual: Raúl Jiménez. El atacante mexicano apareció en el área chica al minuto 84 para conectar un cabezazo letal tras un centro de Harry Wilson, sellando el 1-0 sobre el West Ham en el London Stadium.

El duelo se mantuvo cerrado desde el inicio, con ambos equipos mostrando solidez defensiva y pocas concesiones. Fulham buscó abrir espacios con envíos constantes por las bandas, mientras que los Hammers apostaron por la velocidad de Jarrod Bowen y Lucas Paquetá en el contragolpe. Durante la primera parte, Jiménez ya había generado peligro con remates dentro del área, aunque el marcador se mantuvo intacto. En el complemento, el ritmo se aceleró: Fulham insistió con centros y acumuló aproximaciones, mientras West Ham desperdició oportunidades claras en la definición. El gol decisivo llegó en la recta final. Wilson levantó la mirada y envió un servicio preciso desde la derecha; Jiménez ganó la posición y, con un cabezazo firme, venció al arquero para marcar el único tanto del encuentro.