$!Raúl Jiménez y Fulham vencen al Brighton con gol agónico

El Fulham consiguió un triunfo de alto valor en la fecha 23 de la Premier League, al imponerse 2-1 al Brighton & Hove Albion con un gol de tiro libre en tiempo de compensación.

El delantero mexicano Raúl Jiménez disputó todo el encuentro y fue protagonista en el frente ofensivo, aunque el héroe de la tarde fue Harry Wilson, quien selló la victoria al minuto 92.

El partido inició con dominio local y aproximaciones claras de Jiménez, incluido un mano a mano que exigió al arquero Bart Verbruggen. Sin embargo, el Brighton golpeó primero con un disparo lejano de Yasin Ayari que superó a Bernd Leno.