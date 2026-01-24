$!Raúl Jiménez y Fulham vencen al Brighton con gol agónico

El Fulham consiguió un triunfo de alto valor en la fecha 23 de la Premier League, al imponerse 2-1 al Brighton & Hove Albion con un gol de tiro libre en tiempo de compensación.
El delantero mexicano Raúl Jiménez disputó todo el encuentro y fue protagonista en el frente ofensivo, aunque el héroe de la tarde fue Harry Wilson, quien selló la victoria al minuto 92.
El partido inició con dominio local y aproximaciones claras de Jiménez, incluido un mano a mano que exigió al arquero Bart Verbruggen. Sin embargo, el Brighton golpeó primero con un disparo lejano de Yasin Ayari que superó a Bernd Leno.
La reacción de los Cottagers llegó al 72’, cuando Joachim Andersen lanzó un balón largo que habilitó a Samuel Chukwueze, quien definió con un remate cruzado para empatar. Los Seagulls respondieron de inmediato con un gol de Danny Welbeck, anulado por fuera de lugar milimétrico.
Cuando el empate parecía definitivo, apareció Wilson con un zurdazo a balón parado que se coló en el segundo palo, pese al esfuerzo de Verbruggen. El gol desató la euforia en Craven Cottage y aseguró tres puntos vitales.
Con este resultado, Fulham escaló a la séptima posición de la tabla, a solo un punto de los puestos europeos. El equipo londinense buscará mantener la presión la próxima semana en su visita al Manchester United en Old Trafford, rival directo por la quinta plaza.
Por su parte, el Manchester City venció 2-0 al Wolverhampton Wanderes con Erling Haaland de suplente y ahora espera un favor del Manchester United para que la presión sobre el Arsenal en la cabeza de la tabla sea efectiva.