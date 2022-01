MONTERREY._ El Monterrey deberá realizar la última etapa de preparación hacia el Mundial de Clubes con un plantel demasiado parchado, pues tendrá que trabajar sin 10 jugadores, porque ese fue el número de elementos que diversas selecciones le convocaron para la actual Fecha FIFA.

Si bien no está contemplado que algún elemento de los regiomontanos se pierda el debut en el Mundial de Clubes contra el Al-Ahly el 5 de febrero, lo cierto es que el Vasco no trabajará con plantel completo durante la Fecha FIFA, y aunque no es el único del Mundial de Clubes con convocados, sí es el que más tiene.

La Pandilla suma 10 elementos llamados a Selección, cinco de ellos a México, como son Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo, Luis Romo, César Montes y Héctor Moreno; con Argentina van Esteban Andrada y Maxi Meza; con Chile, Sebastián Vegas; con Colombia, Stefan Medina y Joel Campbell en Costa Rica.

Mientras el Monterrey trabaja en las instalaciones de El Barrial, los cinco llamados al Tri están en Jamaica para el juego de este jueves, además de que volverán a México para enfrentar a Costa Rica el domingo 30. En caso de que “El Tata” Martino aún los necesite, permanecerán para el duelo del 2 de febrero contra Panamá.

En el caso de los elementos de Conmebol, los cuatro jugadores disputarán la doble fecha de eliminatorias mundialistas, que terminan el primero de febrero. Después viajarán lo más pronto posible a Abu Dabi para reincorporarse al plantel albiazul, mientras que Joel Campbell lo hará hasta después del 2 de febrero.

“Hablamos con la FMF y la Liga para ver qué podíamos tener con los convocados y hay probabilidad que si hay buenos resultados, los dejen viajar tras el segundo partido (contra Costa Rica). Hay que adaptarnos, y en el tema de Conmebol, la comunicación es la misma, que puedan volar lo mejor posible directo a Abu Dabi”, dijo Duilio Davino, presidente deportivo de Rayados hace unos días.