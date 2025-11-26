$!Rayados golpean primero y vencen al América en la ida de cuartos

Los Rayados de Monterrey y las Águilas del América se enfrentaron en el Estadio BBVA en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, mismo que terminó con un resultado de 2-0 para los regios. Esta serie quedará como la duodécima vez que estos equipos se enfrenten en una serie de eliminación directa en Liguilla, América avanzó seis veces y Rayados cinco veces.

El primer tiempo fue muy intenso y disputado para ambos conjuntos. Ángel Malagón, portero azulcrema, realizó una gran intervención a los dos minutos de partido para evitar que Rayados tomara ventaja temprano en el encuentro. Cuando parecía que el primer tiempo acabaría sin goles, Sergio Canales disparó desde fuera del área al minuto 45+3 para vencer el arco americanista y darle la ventaja a su equipo.