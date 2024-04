MONTERREY._ Contra todos los pronósticos, Rayados humilló al Inter Miami con todo y Lionel Messi en la cancha durante los 90 minutos; Gerardo Martino mantuvo a “La Pulga” en todo el partido al igual que a los ex del Barcelona, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, incluso no hizo ningún cambio, pero no le funcionó. Monterrey gana 3-1 la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, para el 5-2 global.

Messi no pudo hacer nada, el Monterrey fue brillante y en todo momento fue merecedor del triunfo, ante una afición que abarrotó el BBVA e hizo sentir que el Gigante de Acero pesaba, abucheando en todo momento al astro argentino. De nada le sirvió a Miami tener a “La Pulga”, los albiazules están en la Semifinal y se medirán al Columbus Crew.