$!Rayados se impone a León con gol de Canales

Los Rayados de Monterrey vencieron 1-0 al Club León en la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido de pocas emociones que se definió en la primera mitad.

El único tanto llegó al minuto 24, cuando el español Sergio Canales mandó el balón al fondo de la red, asegurando la ventaja para los locales.

La primera parte también estuvo marcada por la lesión del francés Anthony Martial al 45’, lo que obligó a Monterrey a ajustar su esquema ofensivo.