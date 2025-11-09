Real Madrid empata sin goles ante Rayo y mantiene el liderato en LaLiga

El resultado permitió a los merengues alcanzar 31 puntos y mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras que el Rayo llegó a 15 unidades, ubicándose en la posición 12.

MADRID._ El Real Madrid empató 0-0 ante Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, en duelo correspondiente a la jornada 12 de LaLiga 2025 .

El encuentro comenzó con dominio alternado. El Madrid buscó imponer su ritmo con disparos de Vinícius Júnior y Arda Güler, pero sin precisión frente al arco de Augusto Batalla. El Rayo respondió con intentos de Isi Palazón y Álvaro García, aunque sin generar peligro real.

En la segunda mitad, los dirigidos por Xabi Alonso adelantaron líneas y buscaron romper el cerrojo local. Kylian Mbappé y Jude Bellingham tuvieron opciones claras, pero la defensa del Rayo, liderada por Florian Lejeune y Pathé Ciss, mantuvo el orden.

Los ingresos de Rodrygo, Trent Alexander-Arnold y Dani Ceballos dieron frescura al ataque blanco, que en los minutos finales generó varias jugadas de peligro sin poder concretar. En tiempo añadido, Bellingham estuvo cerca del gol con un cabezazo que pasó rozando el poste.

Con este empate, el Real Madrid rompió su racha goleadora, pero conservó el liderato previo al parón por la Fecha FIFA. Por su parte, el Rayo rescató un punto importante en casa, clave en su lucha por mantenerse lejos de la zona baja de la clasificación.

Por su parte, el Barcelona se acercó a tres puntos del Madrid en la tabla tras vencer de visita 4-2 al Celta de Vigo.