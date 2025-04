$!Real Madrid se rebela por la designación arbitral en la final de la Copa del Rey

La situación ha generado una gran polémica en la antesala de la final, aumentando la tensión entre el club blanco y las autoridades del futbol español. Real Madrid TV publicó un video cuestionando la labor de De Burgos Bengoetxea, una práctica que el club lleva años realizando para denunciar, según su criterio, injusticias arbitrales en sus partidos.

A pesar de las tensiones, la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona sigue programada para este sábado en el estadio de La Cartuja en Sevilla. La RFEF mantiene su decisión de no cambiar a los árbitros designados, y se espera que el partido se dispute según lo previsto.

El equipo merengue también aclaró que nunca amenazó con no jugar el partido.

Explota Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lanzó una dura crítica contra el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez.

En un mensaje difundido en redes sociales, Tebas expresó: “Esto no es futbol, es control de poder. No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere (...) Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros —hartos del acoso constante desde Real Madrid TV—, responde como sabe: Suspende la rueda de prensa. Se salta el entrenamiento en La Cartuja. Desprecia los actos oficiales de la final de Copa. Filtra que no se va a presentar en la final de la Copa. Qué piel tan fina. No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el futbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan”.