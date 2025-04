Real Madrid salió con mucha fuerza en Mendizorroza y las ocasiones no tardaron en concretarse. El balón largo y preciso de Rüdiger a la espalda de la defensa encontró a los 9 minutos a Arda Güler, que se plantó en el mano a mano con Owono, pero no llegó a impactar con el esférico. Sí impacto el portero, en su intento de evitar el disparo, con el jugador turco, pero Soto Grado no lo consideró penalti.

En el 18’ hubo una nueva jugada polémica. Marcó Asencio en un córner que llegó tras una gran jugada personal de Rodrygo. Fue el propio jugador brasileño quien lo sacó y el canterano llevó el balón a la red en el segundo palo, pero Soto Grado, tras acudir al monitor avisado por el árbitro de VAR Gil Manzano, anuló el tanto por falta previa de Rüdiger al portero.

Superada la media hora se adelantó el Madrid. Valverde combinó con Camavinga en la frontal del área y el francés puso el 0-1 con un ajustado disparo.