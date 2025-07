El Real Madrid consiguió el pase a semifinales del Mundial de Clubes FIFA 2025 tras derrotar al Borussia Dortmund por 3-2 en su partido de cuartos de final.

En la antesala de la final, los blancos se medirán al París Saint-Germain en un partido programado para el miércoles 9 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

El choque ante el Borussia se puso de cara para los madridistas prácticamente desde el inicio. Los blancos salieron de vestuarios con la intención de dominar; y así lo hicieron. De hecho, en el minuto 6’ tuvieron su primera ocasión clara de gol. Tras una jugada de Fran García por la izquierda, su centro no pudo ser rematado por Gonzalo, quien se encontraba en posición franca. No obstante, el delantero centro se resarció del error acto seguido. Concretamente en el 10’, cuando anotó el primer tanto del encuentro, el cuarto en su cuenta particular.

Con el Madrid asediando al Borussia, la pelota llegó a las botas de Arda Güler, ligeramente escorado a la izquierda. El turco le puso la pausa necesaria, levantó la cabeza y mandó un centro preciso que, esta vez sí, Golzalo mandó a la red con un acrobático remate realizado con su pierna derecha.