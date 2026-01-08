$!Real Madrid vence al Atlético y jugará la final de la Supercopa de España ante Barcelona

El Real Madrid derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, disputada en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. Con goles de Federico Valverde y Rodrygo, el conjunto blanco aseguró su pase a la final, donde se medirá al Barcelona en una nueva edición del clásico español. El encuentro comenzó con un golpe inmediato: a los 76 segundos, Federico Valverde abrió el marcador con un potente disparo de tiro libre, convirtiéndose en el gol más rápido en la historia de la Supercopa de España. El uruguayo superó el registro de Mario Mandzukic, quien había anotado a los 81 segundos en 2014, también en un derbi madrileño.

El Atlético de Madrid buscó reaccionar con Alexander Sorloth como referente ofensivo. El delantero noruego generó peligro constante y finalmente descontó al minuto 58 con un cabezazo tras centro de Giuliano Simeone. Antes del descanso, un remate suyo ya había exigido una intervención clave de Thibaut Courtois. En el segundo tiempo, Jude Bellingham inició una jugada que terminó en los pies de Valverde, quien asistió a Rodrygo. El brasileño definió con precisión frente a Jan Oblak para el 2-0 parcial.