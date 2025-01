“Siendo autocrítico, en lo personal me hubiera gustado que la institución esté en un mejor escenario en estos momentos, pero es parte del trabajo y parte de la meta como grupo. El empate a todo el plantel no le gustó, era un partido que teníamos que ganar sí o sí, reaccionamos tarde en el tema de decidir en el primer tiempo”, dijo Intriago.

Luego de empatar a un gol contra Bravos de Juárez en su debut del Clausura 2025 , el mediocampista de Mazatlán FC , Jefferson Intriago admitió en rueda de prensa que tanto él como sus compañeros terminaron disgustados por no poder sacar los tres puntos en un partido que era importante para temas de la multa de cocientes.

“Dentro del campo hubieron cosas que se podían corregir conversándolo dentro, entonces todo se sumó y no podíamos perder ese partido que evidentemente teníamos que haber ganado sí o sí, pero sabemos que no tiene que volver a pasar y cuando pasen situaciones así, podamos resolver desde el primer minuto”.

Después de perderse todo el torneo anterior, Intriago se dijo físicamente listo para volver a recuperar la titularidad en el mediocampo Cañonero; una situación que puede darse debido a la convocatoria de Roberto Meraz y Gustavo Sánchez a la Selección Mexicana.

“Físicamente me encuentro súper bien, ahí es tema de ritmo, que eso me lo va a dar los partidos que juegue. Uno siempre quiere ser titular, pero ya va a depender del profe. Tanto de Luis como Robert, ya me tocó darle las felicitaciones, tienen que aprovechar ese momento, son contra dos grandes clubes y les va a venir muchísimo para la experiencia, además de que son jóvenes”.