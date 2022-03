$!Referentes de El Salvador confirman compromiso de jugar contra México rumbo a Qatar 2022

MÉXICO._ La selección de El Salvador pasa por un cambio generacional. La Selecta aún tiene posibilidades de llegar al repechaje para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, algunos futbolistas habrían manifestado su deseo de no jugar la última jornada ante la Selección Mexicana. Esta actitud ha sido rechazada por los referentes de los Cuscatlecos.

“Siempre he visto lo que yo quiero, cada vez que me llamen a selección, yo me presento. No puedo meterme en la decisión de otros compañeros, ellos sabrán el porqué, yo siempre estaré listo para cuando me llamen“, declaró el defensor salvadoreño Roberto Domínguez. Su testimonio fue recopilado por Mediotiempo.