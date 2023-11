(L-R), Emerson Rodriguez of Santos and Sergio Flores of Mazatlan during the game Santos vs Mazatlan FC, corresponding to Play In of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at TSM Corona Stadium, on November 23, 2023.



(I-D), Emerson Rodriguez de Santos y Sergio Flores de Mazatlan durante el partido Santos vs Mazatlan FC, correspondiente al Play In del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio TSM Corona, el 23 de noviembre de 2023. ( )