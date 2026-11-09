Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2026 promete ajustado cierre de rol regular

Ya solo resta una jornada para que se defina a los ocho mejores equipos del torneo Apertura 2026. Sin embargo, esta fecha 16 dejó muchos movimientos sobre todo en la parte alta, donde se pelea la cima y los útlimos lugares por entrar a la Fiesta Grande.

De entrada, la penúltima fecha del certamen trajo varios juegos que robaron la atención de loa aficionados, entre ellos, el Pumas ante América. Un partido que tuvo emoción, tensión y nerviosismo, pero que al final de poco sirvió para ambos equipos luego de su empate a dos goles en Ciudad Universitaria.

Con ese resultado, las Águilas dejaron libre el camino para que Cruz Azul y Chivas se lanzaran al acecho del liderato, el cual fue aprovechado por La Máquina.

Los celestes se fueron a meter al estadio Universitario y lograron un valiosa victoria que los colocó en la cima del torneo con 32 unidades. El equipo de Joel Huiqui venció 3-2 a los Tigres, que ya quedaron fuera de toda aspiración.

Mientras tanto, la decepción de la jornada fueron las Chivas de Gabriel MIlito. El Rebaño tuvo en sus manos la posiblidad de colocarse como líder y estuvo muy cerca del lograrlo; sin embargo, el León le sacó el empate con 10 hombres y a pocos minutos del final.

Así los rojiblancos se tuvieron que resignar con el tercer puesto y sus 30 puntos. Debajo quedron Toluca y Atlas, ambos con 27 unidades, seguidos de Santos, el propio León y Pachuca. Así quedaría definida la Liguilla si esta fecha hubiera concluido el torneo.

Así van

Cruz Azul: 32 puntos

America: 30 puntos

Chivas: 30 puntos

Toluca: 27 puntos

Atlas: 27 puntos

Santos: 25 puntos

León: 23 puntos

Pachuca: 22 puntos

Tijuana: 22 puntos

Monterrey: 21 puntos

Pumas: 21 puntos

Querétaro: 20 puntos

Puebla: 19 puntos

Atlético San Luis: 19 puntos

Tigres: 15 puntos

Atlante: 14 puntos

Necaxa: 13 puntos

Juárez: 11 puntos