El ex defensa y capitán del Madrid, Sergio Ramos , habría pedido al presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, mover algunas fichas en FIFA para ganar el Balón de Oro.

“Sabes que nunca te he pedido nada (...), pero creo que es un año especial por mi rendimiento. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas de la UEFA”, se escucha en un audio mandado por el defensa al directivo vía WhatsApp en el 2020.

“Te lo agradecería toda la vida. No solo por mí, sino también porque creo que el futbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo”, culmina Ramos, quien evidentemente no se llevó su tan anhelado premio.

Lo que probablemente Ramos ignoró es que, pese al poder que pueda tener Rubiales dentro del futbol europeo, lo cierto es que el Balón de Oro lo otorga la revista francesa France Football y es ajeno a cualquier organismo rector del fútbol. Además, el ganador se decide a través de una votación en la que 180 periodistas de todo el mundo otorgan puntos.