MÉXICO._ Si alguien sabe de “pasar caminando” las eliminatorias de la Concacaf es Ricardo Antonio La Volpe . El ex director técnico del “Tri” aconsejó a su compatriota, Gerardo Martino , de llamar a Javier Hernández y olvidarse de conflictos extracancha que han alejado al futbolista del Galaxy del combinado mexicano.

Jiménez hoy es el que mejor está, es el que ha venido demostrando, pero si después vemos que es Funes Mori, Henry Martín, no hay duda en cualquier momento puede llamar otra vez a ‘Chicharito’”, mencionó el que también fuera entrenador de los Rojinegros del Atlas.

Por otro lado, el argentino mencionó que un futbolista como Javier puede ayudar dentro y fuera del campo de juego en momentos complicados.

“Es por lógica, por experiencia, porque sabe lo que es vestirse una camiseta, si es o no un gran jugador en su equipo, a la hora que viene [a la selección] pesa esa camiseta, pero a ‘Chicharito’ no, ya estuvo, ya lo demostró, lleva años, puede ser un líder como [Andrés] Guardado, [Héctor] Herrera, [Guillermo] Ochoa, pero a Martino me imagino que sus colaboradores le van a decir que anda en mejor momento, está mejor que Funes Mori, quizá mejor que Henry Martín”, comentó el estratega sudamericano.

Cabe recordar que Gerardo Martino maneja un 4-3-3, por lo que sólo ocupa un 9 y Raúl Jiménez tiene el lugar asegurado como titular. Además, Rogelio Funes Mori está lesionado y Henry Martin no arranca con las águilas del América.