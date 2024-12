Al concluir su participación, el ex jugador de equipos como Xolos y Gallos Blancos mostró su satisfacción por haber compartido este tiempo con los jóvenes de su ciudad natal.

“Es algo muy bonito, casi no he tenido tiempo de estar aquí en Culiacán, y cuando tengo la oportunidad, me gusta pasarla con la gente y con mi familia”, expresó

El joven exfutbolista no ocultó su sorpresa ante el nivel mostrado por los participantes.

“La neta, son muy buenos, me sorprendí, ya que les puse varios retos y cumplieron con todos, lo hicieron muy bien”, destacó.