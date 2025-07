Este domingo 13 de julio, la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y París Saint-Germain estará precedida por una ceremonia musical sin precedentes, protagonizada por Robbie Williams y Laura Pausini, quienes interpretarán por primera vez en vivo el tema “Desire”, compuesto por Williams junto a Karl Brazil, Owen Parker y Erik Jan Grob.

El evento, producido por Balich Wonder Studio y presentado por Visa, incluirá una entrada ceremonial de los equipos, un homenaje a Estados Unidos como país anfitrión, y la icónica frase de Michael Buffer: “Let’s get ready to rumble!”.