El mazatleco atendió un llamado de su director técnico en su juventud Maicol Valdez y de sus ex compañeros del equipo Intece para jugar un partido amistoso.

MAZATLÁN._ El ex seleccionado nacional Rodolfo Cota aprovechó un receso en su pretemporada con León para darse una vuelta a su ciudad natal.

“Maicol (Valdez) me entrenaba en los campos del ISSSTE y era delantero, pero una vez faltó el portero y Maicol me dijo que me pusiera ahí y desde ese momento seguí jugando de portero y así fue que llegué a Pachuca”.

El porteño se dio tiempo de jugar en campo la primera mitad ante un combinado local y la segunda mitad pasó a la meta por su cuadro Intece.

El campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf se tomó fotos y firmó autógrafos con todas las personas que se acercaron a él.