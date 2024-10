La historia está escrita para Rodri. El jugador del Manchester City fue reconocido este lunes con el Balón de Oro, galardón que se entrega al mejor jugador de la temporada (en este caso considerando lo hecho en la 2023-24) en un premio que remarca el ‘perfil bajo’ que sostiene el jugador.

Rodrigo Hernández se sitúa en el terreno de juego y hace magia. Quizás no la de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kaká, pero sí es capaz de realizar una especie de hipnotismo cuando la pelota pasa por sus pies, con él como la base donde el Manchester City comienza a tejer sus éxitos.

No cabe duda de que el mediocentro defensivo es diferente al tipo de futbolista contemporáneo, que suele extender su marca afuera del campo, llega a ser extravagante y, prácticamente de manera obligatoria, es mediático con sus redes sociales como una portada importante para mostrarse al mundo.

Rodri se sale de ese esquema, es distinto desde que lo ves entrar fajado al campo, no tiene redes sociales y tampoco un gran marketing a su alrededor, lo hace por decisión propia y con una clara convicción: “La fama no me llena. No me gusta ser extravagante”, dijo a The Player’s Tribune.

El tema de alejarse de X o Instagram, asegura el propio jugador, le permite alejarse información innecesaria y mantenerse enfocado en el futbol, con la consigna de ser un ejemplo para sus compañeros, así como “devolver a la sociedad” lo que esta le ha otorgado.

“Si soy normal es probablemente en el sentido de que no me importan las redes sociales ni las zapatillas de 400 libras. No dije: ‘Oh, quiero ser futbolista para tener un Ferrari’”, también declaró el jugador, que sostiene con acciones sus ideales y lo demuestra con un gran rendimiento en la cancha.

Hernández Cascante se desprende de las situaciones materiales, no viste ropa costosa y su estilo es, claramente, casual; no maneja un automóvil último modelo. Lo que quiere es jugar y ganar títulos, vaya que lo ha hecho.

Rodrigo Hernández se consagró y también lo hizo la posición de mediocentro defensivo, un objetivo que tenía el propio jugador español como un reconocimiento significativo para que los jóvenes noten que también se voltea a ver a los futbolistas que allí se desempeñan, no solamente a los atacantes.

“Todos soñamos con ello. Sería un logro increíble. Me encantaría que lo ganara un centrocampista defensivo como yo, significaría mucho. Significaría mucho para el ganador, pero también para los jóvenes que quieren jugar en ese puesto y saber que pueden ser reconocidos de una manera diferente a la del jugador que marca o hace algo brillante. Para el fútbol, sería una señal interesante”, dijo para AS, meses antes de ganar.

Por si eso no fuera suficiente, Rodri terminó con la era de 15 años en los que el Balón de Oro no salió de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, que por primera vez no estuvieron entre los nominados. Los únicos futbolistas que ganaron en 15 años del dominio del portugués y el argentino fueron Luka Modric y Karim Benzema.