Ronaldinho volverá al futbol a los 46 años; jugará con el Ravenna de Italia un partido de exhibición

El regreso de Ronaldinho Gaúcho a una cancha de futbol ya tiene fecha. El legendario ex futbolista brasileño volverá a ponerse los botines a los 46 años para participar en un partido de exhibición vinculado al Ravenna, club de la Serie C italiana, como parte de una operación de promoción e imagen.

La noticia había generado versiones sobre un posible regreso profesional del ex jugador del Barcelona y del Milan, pero el propio club italiano aclaró que su participación será únicamente en un evento especial y que no formará parte del plantel para la próxima temporada.

Ronaldinho será presentado oficialmente el próximo 23 de junio en un acto programado en Miami, donde el Ravenna dará a conocer los detalles de la iniciativa que ha despertado una gran expectación en Italia y en el resto del mundo.

“Los mismos colores nuevos, la misma sonrisa. Estoy deseando volver a bailar con el balón para escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani. El futbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí y quiero llevar ese mismo espíritu a Ravenna”, señalaron medios italianos al citar declaraciones del brasileño.

La operación ha sido impulsada por Ignazio Cipriani, propietario del club y amigo cercano del exfutbolista, con quien incluso se especula podría mantener una relación empresarial más estrecha en el futuro.

Sin embargo, el vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, fue contundente al descartar un regreso profesional de Ronaldinho.

“Dinho participará en un evento de marketing con nosotros, pero no jugará en el Ravenna la próxima temporada. Tiene 46 años. Ojalá todavía pudiera hacerlo”, declaró el directivo a medios italianos.

La presentación se realizará pocos días antes del inicio de la pretemporada del conjunto italiano, que tiene como principal objetivo luchar por el ascenso a la Serie B.

Aunque su regreso será únicamente para un partido de exhibición, la noticia ha despertado la nostalgia de los aficionados, que todavía recuerdan a Ronaldinho como uno de los futbolistas más talentosos y carismáticos de la historia reciente.

Campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005, el brasileño disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con el Fluminense, dejando un legado imborrable en clubes como el Barcelona y el Milan.

Ahora, una década después de su despedida de las canchas, Ronaldinho volverá a “bailar con el balón”, aunque sea por una noche, para recordar al mundo la magia que convirtió su carrera en una de las más admiradas del futbol.