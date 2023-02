“Yo no me retiré nunca. El hecho de que paré algunos años, voy a ser sincero. Estaba esperando opciones dentro y fuera de México, porque en mi cabeza está ir por un título, se me ha negado. La idea era esperar un un momento para aparecer nuevamente , no salió esa oportunidad y aparece esta oportunidad”, dijo Romano.

“Yo conozco al equipo, a la institución porque viene de Morelia y tenemos los elementos para sacarlo del mal momento, el futbol es así, de momentos”, agregó.