MÉXICO._ Tras días de incertidumbre sobre el futuro de Rubens Sambueza por la llegada de Ignacio Ambriz al Toluca, el mismo jugador ha confirmado que no continuará en la escuadra escarlata.

“Hoy me toca despedirme del club. Sólo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por este tiempo compartido. Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mí. Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre. Siempre estarán en mi corazón. Gracias Toluca”.

Así culminan cuatro temporadas en las que Rubens Sambueza defendió los colores del infierno. En total, jugó 96 partidos con el cuadro de Toluca, convirtió 18 goles y repartió 28 asistencias. Desafortunadamente para él, no fue capaz de levantar ningún trofeo con el equipo, sin embargo, se destacó en el terreno de juego como capitán y jugador. De hecho, durante el actual torneo Grita México 2021, fue el segundo futbolista con más ocasiones de gol creadas con 18.

Algunos rumores indicaban que el argentino dejaría la capital mexiquense por Ambriz, ya que en la etapa que coincidieron en León, en 2019, el técnico y el mediocampista nunca pudieron entablar una buena relación, algo que le impidió jugar más con la elástica esmeralda.