$!Rueda el balón en Torneo Futbolito Bimbo 2026, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con 96 equipos de las ramas varonil y femenil de diferentes instituciones y academias, se inauguró la edición 62 del Torneo Futbolito Bimbo Mazatlán 2026, en la Unidad Deportiva Benito Juárez. El tradicional evento empezó con las palabras de bienvenida de Miguel Noris Mendoza, coordinador del Torneo Futbolito Bimbo.

Los honores a la bandera correspondieron a la escolta de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos.

En la mesa de honor estuvieron presentes, acompañando a Noris Mendoza, Vidal Casillas Patrón, en representación de Bimbo; Alicia Magaña Ontiveros, jefa del sector 13 de Educación Pública; Félix Ramírez, profesor de la Escuela Venustiano Carranza; y Joan López, coordinador de arbitraje del torneo.

Del casi centenar de equipos inscritos, 64 son de la rama varonil y el resto de la femenil. Casillas Patrón también intervino con un mensaje a los participantes y la alumna del plantel Adolfo López Mateos, Katherine Bramarco, realizó el juramento deportivo.

Magaña Ontiveros agradeció a los padres de familia y le tocó oficializar la ceremonia con la acostumbrada patada inicial.

La primera jornada de la competencia se disputará el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de febrero, con lo que se pone en marcha la fase local del torneo.