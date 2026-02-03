$!Sabemos que para ganar y que nos vaya mejor, tenemos que meter goles: Brian Rubio

MAZATLÁN._ Como uno de los hombres que llegó para reforzar a Mazatlán FC esta campaña, Brian Rubio acepta que el equipo no ha tenido la suficiente contundencia en ataque para rescatar los partidos; por lo que el encuentro ante Chivas será otra prueba de fuego en donde buscarán salir de la mala racha. Con cuatro derrotas en la frente, Rubio y los Cañoneros confían en que las experiencia de algunos jugadores pueda contagiar a los más jóvenes para salir sin miedo ante el súper líder, quien tiene una dinámica joven y ofensiva de la mano de Gabriel Milito.

“A mí me parece que todo se refleja con jugadores que tienen la experiencia en el equipo, que tienen cuatro, tres años; entonces, los que ya tienen tiempo acá alientan a los que van llegando. Buscamos enfrentar a Chivas de la mejor manera, haciendo los trabajos correspondientes, lo que el profe no indique y saber contrarrestar su dinámica”, dijo Rubio. “Está faltando contundencia. Obviamente sabemos que para ganar y que nos vaya mejor tenemos que meter goles, y eso está en parte por la mentalidad, ya que hay que ser contundentes y cuando tengamos una oportunidad arriba, saber que tenemos que romper el arco porque nos está faltando esa parte para tener partidos completos”.