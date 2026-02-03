$!Sabemos que para ganar y que nos vaya mejor, tenemos que meter goles: Brian Rubio

MAZATLÁN._ Como uno de los hombres que llegó para reforzar a Mazatlán FC esta campaña, Brian Rubio acepta que el equipo no ha tenido la suficiente contundencia en ataque para rescatar los partidos; por lo que el encuentro ante Chivas será otra prueba de fuego en donde buscarán salir de la mala racha.
Con cuatro derrotas en la frente, Rubio y los Cañoneros confían en que las experiencia de algunos jugadores pueda contagiar a los más jóvenes para salir sin miedo ante el súper líder, quien tiene una dinámica joven y ofensiva de la mano de Gabriel Milito.
“A mí me parece que todo se refleja con jugadores que tienen la experiencia en el equipo, que tienen cuatro, tres años; entonces, los que ya tienen tiempo acá alientan a los que van llegando. Buscamos enfrentar a Chivas de la mejor manera, haciendo los trabajos correspondientes, lo que el profe no indique y saber contrarrestar su dinámica”, dijo Rubio.
“Está faltando contundencia. Obviamente sabemos que para ganar y que nos vaya mejor tenemos que meter goles, y eso está en parte por la mentalidad, ya que hay que ser contundentes y cuando tengamos una oportunidad arriba, saber que tenemos que romper el arco porque nos está faltando esa parte para tener partidos completos”.
Sobre el rendimiento que ha tenido a lo largo de sus tres etapas con Mazatlán, Rubio declara que siempre ha tratado de dar lo mejor de sí cada vez que pisa la cancha de El Encanto, pues afirma que el trabajo duro en los entrenamientos es lo que premia al final de un partido
“En lo personal, yo soy un comprometido desde que llegué, soy profesional y el tiempo que me ha tocado estar en cancha siempre trato de dar el máximo. Obviamente no dudo de los esfuerzos de mis compañeros, y creo que a pesar de la mala racha que estamos teniendo, el equipo está comprometido. Al final el trabajo es el que premia y luchamos para darle a la afición lo que espera”, concluyó.