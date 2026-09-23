Salud, comenzar ya

Amigo lector de Noroeste, cuando va a tomar la decisión de vivir con salud, y en Paz, el ser humano es el más olvidadizo, y es por esto, que quienes saben aprovechar las emociones y debilidades, bueno pues, van por todo para beneficio propio y es aquí, donde el ser humano se acostumbra a vivir de forma dependiente en un gran parte de su tiempo, todo se lo deje a “no pasa nada”, pero sepa, que su salud (no solo orgánica, sino mental, social, etcétera) tiende a deteriorarse y entonces si, a buscar ayuda. Pero para que esperar, si usted vale mucho y su valor agregado más, entonces a comenzar ya.

En su organismo todos los órganos y sistemas son importantes, y será cada especialista quien se encargue de su parte, pero es usted quien debe preocuparse por su salud, por ejemplo, cuando se inicia a realizar actividad física sea esta deportiva o no, el primer órgano que debe ser suficiente es el corazón que junto con el sistema circulatorio (arterial, venoso y linfático), deben de ser suficientes para llevar a cabo “su trabajo”, y para esto, es necesario varios factores, pero en lo personal, tres factores son vitales, tomar agua, moverse y una alimentación de calidad. Es cierto hay personas enfermizas, pero la actividad física es sinónimo de medicina preventiva, siempre y cuando se autorrespete, que no canse, duela o fatigue.

En la actualidad existe mucho “profesional” y “medicamentos milagro”, esto no debería existir, porque usted como persona es grande, y por esto debe tomar en cuenta que con su salud no se juega, pero también aquí el individuo es el que decide. Para la salud existen muchas medidas ordinarias, que en ocasiones son muy efectivas y pueden prevenir alteraciones a nivel orgánico, ejemplo de esto es el corazón, en estas medidas es el realizar actividad física y alimentación que no se tan industrializada o procesada, también tener una disciplina alimenticia, que se lleve con horario (cultura alimenticia), si estos factores son respetados, el organismo por si solo va lleva a cabo la digestión y el gasto calórico, otro factor ordinario es la actividad física de rutina en el hogar, como es el barrer, trapear, lavar, cocción de alimentos, y toda actividad de la vida diaria que implique gasto de energía será benéfico para el corazón.

Si usted inicia un programa de actividades de la vida diaria, tiene disciplina alimenticia y de hidratación, felicidades. Vea esto, cuenta los decanos de la medicina que antes de 1960, 1970, la personas ordinarias de trabajo (obreros, albañiles “clase media a baja”) no se morían de enfermedades metabólicas ni de infartos, estas eras exclusivas de los “ricos”, pues bien, ahora hasta los animales se mueren por infarto o por complicaciones de las enfermedades crónico degenerativas, pero como es sabido el mundo a avanzado en la industrialización y muchos rubros, lo que a repercutido en la salud del humano, pero de manera negativa por el sedentarismo del mismo.

Dentro de las actividades ordinarias se tiene; come e hidrátate, muévete y duerme, es común en la actualidad que le demos mas importancia a los distractores (Pantallas, reuniones a deshoras, etcétera) que a tener una higiene o cultura en estas acciones. Comer, el sistema digestivo también necesita de cuidado es cierto que todo lo soporta, pero no por eso hay que abusar, el dormir también juega un papel importante en la calidad de vida, y que este dormir sea de descanso, quitar luces como televisión, celulares, de las recamaras. El moverse es realizar actividad física.

En la salud del individuo, es importante el realizar labores de prevención, pero si a esto le agregamos una vida de mínimos problemas, y si estos se presentan tener la capacidad de solucionar los que tengan solución, y los que no, “ni lucha hacerle”, esto le servirá para su salud mental, que es importantes en su relación social, así que su salud es primero, hágase caso, cuídese.