Samir Caetano deja al Mazatlán FC y a la Liga MX; fue vendido al Al-Najma de Arabia Saudita

Tigres cerró la venta del brasileño Samir Caetano al futbol árabe luego de varias semanas de negociaciones; su destino será el Al-Najma de la Liga de Arabia Saudita.

Los felinos tenían prestado al zaguero central con el Mazatlán FC desde el torneo pasado y le quedaba todo el Apertura 2025 con los de Sinaloa. Aunque no se especificaron los montos de la transferencia, se dice que fue de alrededor de 5 millones de dólares.

Samir llegó a Tigres en el 2022 procedente del Watford de Inglaterra, y fue parte del equipo felino que conquistó el campeonato del Clausura 2025, además del Campeón de Campeones y la Campeones Cup del mismo año.

Ahora con esta venta, los felinos tendrán algo de recursos para ver la posibilidad de consumar una contratación para llenar la plaza de extranjero que tienen aún vacante. Cabe recordar que el cierre de registros en el futbol mexicano es el próximo 12 de septiembre.

Tigres arrancó el nuevo torneo de la Liga MX con tres victorias en tres partidos y en su último compromiso golearon 7-0 al Puebla; además avanzaron a los cuartos de final de la Leagues Cup en donde enfrentarán al Inter Miami de Lionel Messi el próximo 20 de agosto.