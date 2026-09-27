San Luis pega fuera de casa y vence a los Pumas con doblete de Salles-Lamonge

Este domingo en Ciudad Universitaria, los Pumas de la UNAM recibieron al Atlético de San Luis en partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 y que finalizó con un triunfo 2-3 para los potosinos.

El primer tanto del encuentro fue para el cuadro visitante, ocurrió al minuto 23 gracias a un tiro desde el manchón. Ángel Azuaje cometió una falta dentro del área y la jugada fue revisada en el VAR por lo que se sancionó el penal, Nicolás Salles-Lmaonge ejecutó con maestría desde los 11 pasos para vencer a Keylor Navas.

Pumas logró empatar ya en el segundo tiempo y lo hizo gracias a un golazo de Rodrigo López, el ‘Toti’ sacó un disparo impresionante de fuera del área para vencer a Gibrán Lajud con un derechazo al ángulo.

Sin embargo, la ventaja le duró muy poco a los universitarios, pues al 55’ David Rodríguez le devolvió la ventaja al San Luis con un disparo de fuera del área que se le escurrió a Keylor Navas.

Los potosinos liquidaron el partido al 79’ de nuevo por la vía del penal. Ahora, tras una revisión en el VAR, el árbitro determinó que Luciano Herrera cometió una falta dentro del área por lo que sancionó la pena máxima para el San Luis y de nuevo Salles-Lamonge la transformó en gol. Universidad descontó con un penal de Juninho al 90, pero el tiempo ya no fue suficiente y el juego terminó con victoria visitante.

Para la Jornada 11, la cual será ya en la segunda semana de octubre debido a la Fecha FIFA, Pumas recibirá al Cruz Azul mientras que San Luis hará lo propio con Santos Laguna.