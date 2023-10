El gran momento que atraviesa mexicano Santiago Giménez le ha atraído los reflectores en Europa rumbo al próximo mercado de fichajes.

“Chaquito” ha sumado 15 goles en 11 apariciones con el Feyenoord de los Países Bajos, tomando en cuenta todas las competencias de la temporada 2023-24, cifras que despiertan diversos rumores sobre un cambio de aires.

Sin embargo, el propio Giménez uso su cuenta de X para descartar cualquier información, horas después de lo declarado por el agente FIFA, Morris Pagniello, quien aseguró a Tutto Mercato que el Real Madrid y el Tottenham eran los equipos más cercanos al atacante azteca.

“En las últimas horas han salido declaraciones acerca de mi futuro que han surgido de fuentes lejanas a mi entorno. Ante esta situación, me gustaría aclarar que no tengo representante y que el encargado de mi carrera es mi papá con la ayuda de Mariel. Es importante no tomar en cuenta versiones que no hayan sido realizadas por ellos o por mí.

“Agradezco mucho la comprensión y el apoyo que todos me muestran día a día. Siempre hemos sido muy abiertos con la información y sepan que en cuanto haya alguna noticia que dar se las haremos saber con mucho gusto”, publicó el máximo artillero de la Eredivisie.