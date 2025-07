En la antesala de la gran final de la Copa Oro 2025, Santiago Giménez se presentó al día de medios con la selección mexicana y despejó dudas sobre su futuro en el AC Milán, club al que llegó hace apenas seis meses. A pesar de los rumores sobre un posible intercambio con la Roma, el atacante fue claro.

“De Milán yo me siento como en casa, estoy viviendo un sueño... he hablado con la directiva, con el cuerpo técnico y la idea es que me quede”.

Giménez reconoció que los rumores de fichajes ya no lo inquietan.