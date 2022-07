“Me voy (del Cruz Azul) con una gran imagen del club, me había tocado ser aficionado desde que llegué. La afición se ha portado de maravilla conmigo, los jugadores, cuerpo técnico y no me queda nada más que decir que es un club hermoso”, señaló el ‘Chaquito’ Giménez.

El ariete había disputado su último partido con La Máquina ante Atlético San Luis. Aunque abandonó por una molestia física en el primer tiempo.

Ahora, tras haber llegado a un acuerdo y tras la documentación correspondiente, Santi Giménez buscará ganarse un lugar con el conjunto de Róterdam. De esta manera se suma a la larga lista de mexicanos que han militado en la Eredivisie.

A lo largo del Apertura 2022, el delantero consiguió cinco goles en cuatro partidos disputados. En total deja al Cruz Azul con 20 tantos y 11 asistencias en 104 partidos, además del noveno título de la Liga MX.

Por su parte, Giménez está en la pelea para hacerse de un lugar para el Mundial de Qatar 2022. El joven de 21 años de edad sabe que un semestre fructuoso será clave para entrar a la lista de 26 seleccionados.