Santiago Giménez regresa a la convocatoria del Milan tras 150 días de ausencia

Santiago Giménez vuelve a escena con el AC Milan tras casi 150 días fuera por lesión. El delantero mexicano, que se lastimó el tobillo en la jornada 9 ante Atalanta y terminó en el quirófano, fue convocado por Massimiliano Allegri para el partido contra el Torino en la fecha 30 de la Serie A.

“Él está muy bien. Estará convocado”, aseguró el técnico rossonero en conferencia de prensa, confirmando el regreso del atacante que se perdió 20 encuentros. Giménez no logró reaparecer en el Derby della Madonnina ni ante la Lazio, pero finalmente está listo para volver.

Su regreso llega en un contexto complejo: el Milan quedó fuera de todas las competencias internacionales y de copa, y solo le queda la liga, donde marcha a ocho puntos del Inter. Además, Giménez enfrenta competencia interna con Fulkrug y Nkunku, mientras Allegri ha optado por usar a Rafa Leao y Christian Pulisic como referentes ofensivos, ambos con 10 goles cada uno.

En los 11 partidos previos a su lesión, Giménez apenas sumó un gol y una asistencia, pero su regreso podría ser clave para darle variantes al ataque rossonero en el cierre de temporada.