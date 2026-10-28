Santiago Giménez se estrena como titular en el Porto y marca de penal en la Copa de la Liga

Santiago Giménez firmó su segundo gol con la camiseta del FC Porto durante su debut como titular con la escuadra lusitana.

En duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal, el ariete mexicano convirtió un penal al minuto 45 para adelantar 1-0 a los 'Dragones' frente al Académico Viseu en el Estadio do Dragão.

La jugada del penal se originó tras una mano cometida por el zaguero Hugo Gambor en el área. Giménez asumió la responsabilidad y cobró con solvencia con pierna izquierda a la derecha del arquero Juan Soriano, quien se lanzó al lado contrario.

Previamente, al minuto 25, el seleccionado azteca estuvo cerca de abrir la cuenta al conectar de primera intención un centro de Souza que se estrelló en el poste.

Este choque marcó un punto de inflexión para el delantero de 25 años. Tras sumar minutos únicamente desde el banquillo en sus primeras cinco apariciones (tres en la Primeira Liga y dos en la Champions League), el técnico Francesco Farioli apostó por él de inicio por primera vez desde su fichaje el pasado 31 de agosto.

Con este tanto, 'Santi' acumula dos goles en seis presentaciones con los Dragones, ambos convertidos desde el paredón del penalti.