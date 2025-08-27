Santiago Giménez se queda en el Milán: su agente desmiente rumores de salida

La incertidumbre sobre el futuro de Santiago Giménez en el AC Milán ha llegado a su fin. En medio de rumores que lo vinculaban con una posible salida e incluso con un intercambio por el ucraniano Artem Dovbyk, su representante, Rafaela Pimenta, fue tajante: “Giménez no se va a ninguna parte. Todos los rumores que han salido, desde el primero hasta el último, no son ciertos. Son noticias falsas”.

Las declaraciones ofrecidas a medios italianos como Calciomercato y retomadas por el periodista Fabrizio Romano, despejaron cualquier duda sobre la continuidad del delantero mexicano, quien llegó al Milán en febrero de 2025 tras su paso por el Feyenoord. Pimenta subrayó que el jugador está enfocado en consolidarse dentro del esquema del técnico Massimiliano Allegri.

Aunque el Milán continúa explorando opciones para reforzar su ofensiva —con nombres como Dusan Vlahovic (Juventus) y Conrad Harder (Sporting de Lisboa) en el radar—, la intención del club no es reemplazar a Giménez, sino sumar competencia interna para afrontar una temporada exigente en Serie A.

Giménez, quien firmó contrato hasta 2029, inició la temporada como titular en el debut ante Cremonese y se perfila como pieza clave en el proyecto rossonero. Su permanencia no solo tranquiliza a la afición italiana, sino también a los seguidores mexicanos que ven en él a uno de los referentes rumbo al Mundial de 2026.

Con el mercado de fichajes aún abierto, el Milán sigue activo, pero el mensaje es claro: Santiago Giménez forma parte del presente y futuro del club.