Santiago Gimenez tendrá su oportunidad de oro con Selección Mexicana ante Jamaica

La Selección Nacional de México se prepara para el partido contra Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, y Rafael Márquez ya tiene un plan de cara a ese primer compromiso contra los caribeños en Kingston, que es utilizar como centro delantero a Santiago Gimenez.

El cuerpo técnico entiende que el delantero del Porto de Portugal empieza a tomar confianza con su club y que eso le ayudará para poder adueñarse por ahora de la titularidad en la Selección, pues hay que recordar que Raúl Jiménez se encuentra lesionado y por eso no ha sido convocado después del Mundial.

‘Santi’ con su club ha sido determinante en los últimos encuentros, y es que al ex futbolista del Cruz Azul, Feyenoord y Milán lo miden no solo por los goles, sino por la manera en que ha estado jugando y, para muestra, la manera en la que disputó el último duelo de Champions League contra Nápoles, donde dio una asistencia.

En lo que va de la campaña acumula 2 goles y 1 asistencia en 8 encuentros disputados con los Dragones, y aunque en cantidad no es más de lo que han hecho Armando González y Armando León, que son los otros delanteros, Rafa Márquez quiere darle ese voto de confianza al ‘Bebote’.

Los goles con la Selección Mexicana han sido la mayor deuda de Santiago Gimenez, y es que suma 51 partidos jugados con el Tricolor y solo tiene 6 anotaciones.

El último gol de ‘Santi’ como seleccionado mexicano fue el pasado 10 de septiembre de 2025, cuando le marcó en un amistoso a Corea del Sur en la ciudad de Nashville en Estados Unidos.