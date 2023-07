Mejorar en ofensiva y defensiva

“Nosotros trataremos de mejorar. Hay jugadores que se han sumado y en los que confiamos bastante. Hay que buscar ser más ofensivos, porque no nos quedamos tranquilos con lo que hicimos, más allá de que nos faltó el último pase para generar más situaciones, porque en el dominio, hasta tres cuartos de cancha, manejamos más que el rival, pero nos faltó eso, así que es algo que tenemos que mejorar”.

Posibilidad de jugar con dos puntas

“Yo no me cierro a jugar con dos delanteros, inclusive en nuestras variantes es una de las opciones. Me ha pasado mucho en momentos en los que hemos terminado con dos delanteros, pero entendí que el partido no pasaba por eso, sino que nos faltó ese último pase, más que sumar gente al área. No me cierro a no jugar en un futuro con dos delanteros, aunque eso no te hace más ofensivo”.

VIERNES 7 DE JULIO

Puebla vs. Santos Laguna

18:00 horas (de Sinaloa)

TV: Azteca 7

Necaxa vs. Xolos

20:00 horas (de Sinaloa)

TV: TUDN