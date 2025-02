El atacante de 18 años, que nació en Gómez Palacio, Durango, y militó en la Academia Santos Peñoles Velardeña, arribó a la Cantera Guerrera en 2019 con la categoría Sub 13. Desde entonces, ha realizado un proceso completo con los equipos albiverdes Sub 16, Sub 18 y Sub 23, hasta llegar al Primer Equipo.

Su debut en la Liga MX se dio el 18 de febrero de 2024, en el partido de la jornada 7 del Torneo Clausura 2024 ante Pumas, disputado en el Estadio Olímpico Universitario. “Phano” se estrenó como goleador en el máximo circuito en la fecha 14 del mismo certamen, enfrentando a América en el Estadio Corona.

En cuanto a Selecciones Nacionales Menores, Stephano ha formado parte de los representativos Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Se coronó en el Premundial Sub 17 en 2023, que a la postre le permitió participar en la Copa del Mundo Sub 17 Indonesia 2023. Recientemente, fue campeón del Torneo del Sol 2024 con la casaca Sub 20.

El juvenil santista ha mostrado emoción por esta oportunidad y su agradecimiento al Club por las facilidades dadas para que pueda realizar esta aventura internacional.

El nuevo jugador del Feyenoord comentó:

“Santos Laguna me dio todo, mi formación y las herramientas para convertirme en la persona y en el jugador que soy. Estoy muy agradecido al Club por todo y por darme esta oportunidad de cumplir un sueño más en mi carrera, como es el de llegar a Europa”.

De la misma forma, resaltó la formación recibida en el club.

“Me llevo muchos aprendizajes. Santos Laguna es un Club que no solo se preocupa por lo futbolístico, sino también por el ser humano. Me tocó recibir todo el apoyo el Club en diferentes ramas como nutrición, educación escolar y psicológica. Gracias a todo esto, puedo estar hoy en esta posición. Siempre estaré agradecido al club”.